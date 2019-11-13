السويد تعتقل إيرانيا بتهمة المشاركة بعمليات إعدام جماعية في طهران

قال الادعاء السويدي إن مواطنا إيرانيا ألقي القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وجرائم قتل في إيران أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهي نفس الفترة التي شهدت عمليات إعدام جماعية في طهران.



وقالت ممثلة الادعاء كارولينا فيسلاندر الأربعاء إن الرجل، الذي لم تعلن هويته، يشتبه في ارتكابه الجرائم خلال الفترة ما بين 28 و31 من أغسطس 1988 في طهران.



ولم يدل الادعاء بمزيد من التفاصيل.



وقال لارس هولتغرين ممثل الدفاع عن المشتبه به، لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" إن الرجل يصر على براءته، مضيفا أنهم "احتجزوا الشخص الخطأ".



وقالت "تي تي" إن الرجل (58) عاما ألقي القبض عليه السبت الماضي في مطار ستوكهولم الدولي.



تتزامن الجرائم المزعومة مع حملة إعدامات جماعية نفذتها إيران في نهاية حربها مع العراق.



وتقدر الجماعات الحقوقية أن نحو خمسة آلاف شخص تم إعدامهم.