السويد تعلن استعدادها استضافة محادثات حول اليمن

قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم الأربعاء إن بإمكان بلادها استضافة محادثات بين الأطراف المتحاربة في اليمن بعد فشل الجهود التي قام بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جمع الطرفين معا.

وأوضحت والستروم أن الأمم المتحدة طلبت من السويد "إذا كان بإمكاننا أن نكون مكانا يجمع فيه مبعوث الأمم المتحدة كافة أطراف هذا الصراع" - وهم الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من تحالف بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران.

وقالت والستروم لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" إن السويد ستكون "سعيدة بذلك" لكن لا يوجد شيء محدد إلى الآن.

وبدأ الصراع في اليمن، أفقر بلد في العالم العربي، باستيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014 ليطيحوا بالحكومة المتعرف بها دوليا.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية، متحالف مع الحكومة، ضد الحوثيين منذ عام 2015.

وكانت جولة محادثات مقررة في جنيف بين الطرفين انتهت بالفشل قبل أن تبدأ في أيلول/سبتمبر.