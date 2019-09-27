سياج جديد للبيت الأبيض.. هل سيحجب "بيت الشعب" عن زواره؟

هشام بورار - واشنطن

البيت الأبيض الأميركي في واشنطن من أكثر الأماكن استقطابا للسياح من داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية، فهو عصب الحياة السياسية في أميركا والعالم.

وحرصت الولايات المتحدة الأميركية على ألا يكون البيت الأبيض، حيث يسكن الرئيس الأميركي، كقصور الأنظمة الديكتاتورية المعزولة خلف أسوار محصنة. إذ يمكن للزوار الاقتراب من مدخله وإلقاء نظرة شاملة على حيثيات باحته وحدائقه عبر السياج الحديدي الذي بالكاد يمنعك من الدخول، لدواع أمنية متعارف عليها.

انزعاج السياح

لكن في الصائفة الماضية، انطلقت أشغال إعادة تجديد السياج الحديدي ذاك، وغطت الشركة التي أوكلت إليها المهمة، الجهة اليمنى للمدخل الرئيسي بستائر بيضاء نصبت لإخفاء الأعمال.

وشكل ذلك مصدر انزعاج لبعض السياح الذين تجدهم يبحثون عن زاوية مناسبة لالتقاط "سيلفي" أو صورة تذكارية لا تحجب خلفيتها تلك الستائر البيضاء.

المنظر بات مألوفا منذ انطلاق هذا المشروع لتشييد سياج عال يمنع التسلق والتسلل إلى المبنى الذي تبلغ مساحته سبعة هكتارات.

"باتريك تايلور" الذي جاء من بريطانيا رفقة زوجته وابنتيه لزيارة العاصمة الأميركية، عبر عن أسفه لعدم تمكنه من التقاط صور للبيت الأبيض "مطابقة لما شاهده في السابق على شاشة التلفزة" قبل بدء ورشة بناء السياج الجديد.

أما "جو" من مدينة أتلانتا بولاية جورجيا والذي يزور نجله في واشنطن، فيقول إنه يتفهم "القيام بما يجب لحماية رئيس البلاد وأسرته".

معضلة الأمن وصورة "بيت الشعب"

المشروع وافق عليه جهاز الخدمة السرية ووكالة خدمة الحدائق الوطنية بعد أحداث تسلل متكررة كان أسوأها عام 2014 عندما تسلسل رجل يحمل سكينا وتمكن من ولوج البوابة الشمالية للجناح الذي يضم إقامة الرئيس وأسرته.

الحادث تسبب في إحراج كبير لجهاز الخدمة السرية الذي ضاعف الإجراءات الأمنية بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في فرجينيا المتاخمة للعاصمة واشنطن.

حوادث مشابهة تكررت عدة مرات، ففي يناير الماضي حاولت سيدة تبلغ من العمر 55 عاما القفز فوق السياج، وفي فبراير حاول رجل من ولاية فيرجينا اقتحام الحواجز الأمنية لدخول البيت الأبيض قائلا إنه "يريد مساعدة ترامب لإعادة السلام للعالم".

المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية كاترين ميلهون قالت إن هذا المشروع الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى 64 مليون دولار، يهدف "إلى التوفيق بين إبقاء البيت الأبيض قريبا من عامة الناس وضمان أعلى مستويات الأمن للبيت الأبيض وقاطنيه".

وبعد نقاشات محمومة بين الجهات المعنية والمنظمات الحريصة على صيانة المنظر التاريخي لأحد أهم مراكز صنع القرار في العالم، استقر الرأي على سياج يصل علوه إلى ثمانية عشر قدما يضمن رؤية البيت الأبيض من بين قضبانه.

ولطالما ظل التوفيق بين المتطلبات الأمنية والحفاظ على هذه الصورة الفريدة للبيت الأبيض الذي يوصف بـ"بيت الشعب"، معضلة واجهتها إدارات متعاقبة.