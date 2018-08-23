السيادة على الجولان.. نتانياهو 'يأمل' باعتراف وبولتون يعلن: 'لا تغيير'

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى انتزاع اعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وفق وكالات أنباء، إلا أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أعلن أنه لا تغيير في الموقف الأميركي حتى الآن.

وقال نتانياهو الخميس إن إسرائيل ما زالت تأمل باعتراف أميركي بأحقيتها في السيادة على الجولان. وأكد أنه لن يتخلى عن انتظار اعتراف أميركي بهذا الأمر.

من جانبه، قال بولتون في مقابلة مع رويترز إنه "لا يجري بحث الأمر" في الإدارة الأميركية و"لم يتخذ قرار".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تتفهم" مطلب إسرائيل لكن "ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي في الوقت الراهن".