السيتي أول المتأهلين لنهائي كأس الرابطة

بلغ مانشستر سيتي حامل اللقب، المباراة النهائية من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة الفدم بفوزه الأربعاء في إياب نصف النهائي على مضيفه بورتون ألبيون بهدف نظيف.

ويلتقي سيتي في المباراة النهائية المقررة على ملعب ويمبلي في 24 شباط/فبراير المقبل مع توتنهام أو تشلسي اللذين يلتقيان إيابا الخميس.

وكان سيتي ضمن "نظريا" بلوغ مباراة القمة بفوزه الساحق ذهابا بنتيجة تسعة أهداف نظيفة، بينها رباعية لمهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس.

وعلى الرغم من ذلك، اشرك مدرب سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا تشكيلة قوية ضمت صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين والهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناج الجزائري رياض محرز.

وسيطر سيتي على الكرة بنسبة كبيرة في الشوط الأول، ونجح أغويرو في تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 25.

وكان مانشستر سيتي أحرز لقب هذه المسابقة العام الماضي بفوزه الكبير على أرسنال بثلاثية نظيفة.