السيتي يحسم ديربي مانشستر

حسم فريق مانشستر سيتي الأحد ديربي المدينة الإنكليزية الشمالية بعد أن هزم ضيفه مانشستر يونايتد (3-1) ضمن مباريات الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ديفيد سيلفا النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 12، ثم أضاف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 48، لكن أنتوني مارسيال قلص الفارق للشياطين الحمر في الدقيقة 58 عبر ضربة جزاء.

وقبل نهاية المباراة تمكن لاعب وسط السيتي غوندوغان من تسجيل هدف الفوز الثالث في الدقيقة 86.

واستعاد فريق مانشستر سيتي الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 32 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي فاز في وقت سابق على فولهام بهدفين نظيفين.