السير بالواقع المعزز على هواتف بيكسل

أعلنت شركة غوغل خلال افتتاح مؤتمرها السنوي للمطويرن I/O الثلاثاء إضافة تقنية الواقع المعزز AR إلى خرائط غوغل على هواتف بيكسل.

وأصبح بإمكان مستخدمي هواتف بيكسل بدءا من الثلاثاء الحصول على معلومات سير بواسطة تقنية الواقع المعزز التي كانت قد كشفت النقاب عنها العام الماضي.

وتعتمد الخاصية على الاستعانة بكاميرا الهاتف المحمول لوضع إرشادات تظهر على صورة الشارع العادية في الكاميرا مساعدة المستخدم على التجول.

وتظهر الإرشادات على هيئة أسهم ومستطيلات مكتوب عليها المسافة المتبقية قبل التوجه يمينا أو يسارا أو الوصول للوجهة.

ولو توضح الشركة توقيت إضاف الخاصية إلى الهواتف الأخرى غير بيكسل.