السيستاني يدعو لتشكيل هيئة مستقلة تحقق في قتل متظاهري العراق

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى تشكيل هيئة قضائية مستقلة للتحقيق في مقتل المتظاهرين موجها انتقادات لتقرير لجنة التحقيق التي أعلنت نتائجها مؤخرا.

وقال السيستاني في بيان إن "التقرير المنشور عن نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من إراقة للدماء وتخريب الممتلكات لم يحقق الهدف المترقب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام" داعيا إلى تشكيل "هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية".

وطالب السيستاني من المتظاهرين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس، مع تجدد التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد ومناطق أخرى الجمعة.

وطالب رجل الدين الشيعي المتظاهرين بعدم الاعتداء على القوات الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصة، وأكد أن على القوات الأمنية احترام حق التظاهر السلمي وتوفير الحماية للمتظاهرين.

وأعرب المرجعية الشيعية العليا في العراق عن مخاوفها من "انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى والخراب، ما يفسح المجال لمزيد من التدخل الخارجي ويصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية".