السيستاني يطالب الحكومة العراقية بـ"تدارك الأمور قبل فوات الأوان"

أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني دعمه لمطالب المتظاهرين في العراق، ودعا المحتجين وقوات الأمن إلى تجنب العنف.

وألقت المرجعية الشيعية اللوم على القادة العراقيين خاصة المشرعين "لفشلهم" في القضاء على الفساد.

وجاء في خطاب ألقاه أحمد الصافي ممثل المرجعية خلال خطبة الجمعة في كربلاء: "لم تستجب الحكومة والأطراف السياسية لمطالب الشعب بشأن محاربة الفساد أو تحقيق أي شيء على أرض الواقع".

وأكدت المرجعية أنه "على الحكومة أن تغير منهجها في التعامل مع مشاكل البلد... وتدارك الأمور قبل فوات الأوان".

وأعربت عن الأسف لسقوط "قتلى وجرحى وحدوث دمار" خلال التظاهرات "واعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية".

وتواصلت الاحتجاجات في العراق لليوم الرابع على التوالي الجمعة، وقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى 44 بحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية وأمنية.