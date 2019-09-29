السيسي للمصريين: اطمئنوا.. أتفهم موقفكم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إنه يتابع بنفسه إجراءات الدولة في ملف الدعم والحرص على وصوله إلى مستحقيه، وذلك بعد أيام على اندلاع احتجاجات محدودة ضده بعد تداول فيديوهات تتهم مؤسسة الرئاسة والجيش بالفساد.

وقال السيسي على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه يتفهم موقف المواطنين المتأثرين سلبا ببعض الإجراءات.

وجاء في التدوينة "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".

وتابع "أقول لهم اطمئنوا، لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

وقالت منظمات حقوقية إن السلطات المصرية أوقفت "قرابة ألفي شخص" بعد التظاهرات المحدودة التي خرجت في 20 سبتمبر وطالب المشاركون فيها برحيل السيسي. وكانت تلك الاحتجاجات الأولى من نوعها منذ قرابة أربع سنوات.

الرئيس المصري قال في تصريحات الجمعة إثر عودته من الولايات المتحدة حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من الدعوات إلى التظاهر ضده.

وأكد للصحفيين "لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق. مصر بلد قوي بالمصريين"، وأضاف بالعامية المصرية مقللا من شأن دعوات التظاهر "الوضع مش مستاهل خالص ( لا يستحق إطلاقا) أي قلق".