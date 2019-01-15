منع سفر المسؤولين المصريين من دون ترخيص

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا الثلاثاء يمنع سفر كبار العاملين بالدولة إلا بإذن مسبق من الرئاسة.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2019، أن على العاملين في منصب رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، إصدار ترخيص سفر من رئاسة الجمهورية لأداء المهام الرسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة.

وبحسب المادة الثانية من القرار، فإنه يحق أيضا لرئيس الوزراء إصدار تراخيص سفر للوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة ذات الموازنات الخاصة.

والقرار الذي أصدره السيسي يلغي القرار 140 لسنة 1972 الذي أصدره الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والذي رخص سفر كبار مسؤولي الدولة.