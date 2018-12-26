نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن يكون قد سخر من ذوي الوزن الزائد في بلاده، بعد موجة من الانتقادات بسبب تصريحاته حول السمنة، لكنه أكد عزمه على محاربة هذه الآفة.

وكان السيسي قد أثار مشكلة السمنة أثناء خطاب بثه التلفزيون في 15 كانون الأول/ديسمبر.

وصرح حينها بالقول: "ما هذا؟ لماذا لا يهتم الناس بأنفسهم؟"، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر ناشطون على الإنترنت أن ملاحظاته تتضمن سخرية أو حتى احتقارا.

وفي خطاب بثه التلفزيون الأربعاء، بدا السيسي حريصا على الرد على منتقديه حول الموضوع.

وتساءل: "هل أسخر من أهلي؟ المصريون هم أهلي لكن (...) هل من الأفضل أن أراهم وأنظر إليهم وأبقى ساكتا؟ أم نتوجه إلى المدارس مع غيري من المسؤولين لكي أطمئن الى أولادي؟ أولاد مصر وهم مستقبلها".

وأضاف الرئيس المصري: "لما أتكلم عن ذلك فلأنها ظاهرة يعني معناها ان العدد كبير".

وتعد مصر بين البلدان التي تنتشر فيها معدلات سمنة عالية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المصدر: أ ف ب