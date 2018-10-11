السيسي يطالب بتسليم متشدد بارز اعتقلته ليبيا

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس ليبيا بتسليم القيادي المتشدد هشام عشماوي، العقل المدبر للعديد من الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصرية والذي أوقفته قوات تابعة للمشير خليفة حفتر بمدينة درنة شرق ليبيا الإثنين.

وقال السيسي في كلمة ألقاها أثناء ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها التليفزيون المصري "نحن نريده حتى نحاسبه".

وكان عشماوي، الضابط السابق في قوات الصاعقة في الجيش المصري، قياديا في تنظيم "أنصار بيت المقدس" في 2012، قبل أن ينشق عن التنظيم إثر مبايعة "بيت المقدس" تنظيم داعش في 2014.

والإثنين، أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" التابع للقائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا "إلقاء القبض على الارهابي المصري هشام عشماوي في عملية أمنية في مدينة درنة" حيث كان يتحصن القيادي البارز.

وتتهم القاهرة عشماوي بتدبير عدد من الهجمات ضد مديريات أمن في مصر واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والمشاركة في المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في أيلول/سبتمبر 2013.

كما تتهمه بتأسيس مجموعة جهادية تدعى "أنصار الإسلام" تبنت هجوم الواحات الذي أدى إلى مقتل 16 شرطيا مصريا على الأقل في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

كما تتهمه بشن هجمات دامية على نقاط أمنية في الصحراء الغربية قتل فيها عشرات الجنود والشرطيين، وبمحاولة تجنيد ضباط سابقين في الجيش المصري لصفوف المتشددين المسلحين.