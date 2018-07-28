السيسي يعلق على هاشتاغ 'ارحل يا سيسي'

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت على هاشتاغ "ارحل يا سيسي" الذي أطلقه ناشطون مصريون لمطالبته بترك الحكم.

وقال السيسي في مؤتمر للشباب افتتح أحدث دوراته بجامعة القاهرة" إحنا دخلونا (أدخلونا) في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى".

وأضاف "عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟ ... في (الحالة) دي أزعل".

ويواصل السيسي، الذي انتخب لأول مرة في 2014 ثم أعيد انتخابه في آذار/مارس، تطبيق إجراءات اقتصادية يرى مراقبون أنها "مؤلمة" لملايين المصريين بموجب قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.

وخلال حزيران/يونيو ظهرت حملة على تويتر تطالب السيسي بالرحيل وشارك فيها مئات الآلاف.

ويشدد السيسي على أن مصر لا تتحمل تأخير تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي شملت رفع أسعار الكهرباء والوقود.

وتقول منظمات حقوقية إن مصري تشهد أقسى حملة على المعارضة باختلاف جماعاتها.

ويرى أنصار السيسي إن إجراءاته الاقتصادية والسياسية ضرورية لإنهاء الاضطراب السياسي والتراجع الاقتصادي اللذين أعقبا انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.