السيسي يعين نائبا عاما جديدا.. من هو؟

أفاد مراسل قناة الحرة في القاهرة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين القاضي حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار نبيل صادق.

وتقول وسائل إعلام مصرية إن الصاوي تدرج في عدة مناصب منذ تعيينه وكيلا للنائب العام وقاضيا، من بينها منصب رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة فى أكتوبر 2013 "بدوائر جرائم الإرهاب".

وتولى منصب رئيس الشكاوى في الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات.

وقبل إعلان السيسي الأخير، كان الصاوي مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب.

وشارك الصاوي في التحقيق بقضايا كبيرة، وبحسب صحيفة "الأخبار"، تولى التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، عندما كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وأشارت إلى أنه استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بـ"الإساءة لمؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها".

وسوف يخلف النائب العام الجديد نبيل صادق الذي عينه السيسي في هذا المنصب عام 2015 خلفا لهشام بركات الذي تعرض لحادث اغتيال.