السيسي يفتتح الكاتدرائية الأكبر.. وترامب يشيد

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد "كاتدرائية ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، التي تعتبر أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، فيما أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذه الخطوة، التي تأتي عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد.

وقال السيسي، الذي افتتح أيضا مسجدا في المنطقة نفسها، في كلمته بافتتاح الكاتدرائية إنها "لحظة تاريخية لمصر" وأكد أن بلاده "لن تسمح لأحد بأن يؤثر على وحدتها الوطنية".

حضر مراسم الافتتاح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس، وشخصيات رفيعة من بينها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقدم بابا الأقباط الشكر للسيسي "لوفائه بوعده" بإتمام بناء الكنيسة، التي تبلغ مساحتها أربعة أضعاف الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

وسوف يقيم الأقباط منتصف ليل الأحد قداسا في الكاتدرائية الجديدة بعد ساعات من الافتتاح.

وشدت المغنية أنغام بأغنية تحض على التعايش بين المسلمين والمسيحيين، فيما كان عرض بالألعاب النارية يضيء سماء المنطقة فوق المسجد والكنيسة.

وبحسب صحيفة الأهرام، تصل مساحة الكنيسة إلى 15 فدانا، ما يعادل حوالي 63 ألف متر مربع، وتتألف من كاتدرائية على مساحة 7500 متر مربع، ومقرا للصلاة يتسع لنحو 12 ألف شخص.

والفرش مكون من أرائك وأبواب من خشب الأرو، والأيقونات مرسومة بالفن القبطي وعليها الشرح باللغة القبطية، والأرضيات تم فرشها بسجاد أحمر، والجدران مصنوعة من أخشاب الأرو.

وافتتح السيسي أيضا مسجد "الفتاح العليم" الذي يعد واحدا من أكبر المساجد فى المنطقة، بمساحة 250 ألف متر مسطح.

ويتكون المسجد من قبو على مساحة 6325 متر مربع، ودور أرضى يضم صحن المسجد على مساحة 6325 متر مربع ويتسع لـ6300 شخص.

مساحة الصلاة الخارجية 3400 متر مربع وتتسع لـ3400 شخص. ويضم القبو مصلى رجال يتسع لـ1200 رجل، ومصلى سيدات يتسع لـ300 امرأة.

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الكاتدرائية الجديدة "ستقف شامخة إلى جوار المسجد الجديد مسجد الفتاح العليم في صمود وفي رمز يتصديان لكل محاولات العبث باستقرار الوطن وبالوقوف في محاولات بعث الفتن الطائفية".

وقالت صحيفة الأهرام إن افتتاح المسجد والكنيسة جاء "لترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مختلف الأديان والثقافات".

وعبر الرئيس دونالد ترامب عن سعادته لرؤية "الأصدقاء فى مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط" وكتب عبر تغريدة أن الرئيس المصري "يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولية".



