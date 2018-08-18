مصر.. السيسي يوافق على تشديد رقابة الإنترنت

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت حسبما ذكرت الجريدة الرسمية السبت.

ويسمح التشريع المتعلق بـ"جرائم الإنترنت" للسلطات بحظر المواقع الإلكترونية التي تشكل "تهديدا" للأمن القومي أو الاقتصاد المصري.

أولئك الذين يديرون هذه المواقع أو يزورونها، عن قصد أو "عن طريق الخطأ دون سبب وجيه"، يمكن أن يواجهوا الآن عقوبة السجن وغرامات.

القانون هو واحد من سلسلة إجراءات يرى ناشطو حقوق الإنسان أن الهدف منها هو الحد من حرية التعبير على الإنترنت.

وقد تم بالفعل حظر أكثر من 500 موقع في مصر قبل القانون الجديد، وفقا لرابطة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة.

يشار إلى أن المشرعين المصريين أقروا الشهر الماضي مشروع قانون آخر يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الحق في مراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحتل مصر حاليا المرتبة 161 من بين 180 دولة في تصنيفات حرية الصحافة بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".

يأتي ذلك في ظل انتقادات للقاهرة بسبب التضييق على حرية التعبير، فقبل أيام اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإلقاء القبض على أكثر من 12 شخصا، فيما قالت إنها حملة ضد الفنانين.