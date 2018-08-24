السيناتور ماكين يتوقف عن تلقي العلاج

قرر السناتور الأميركي جون ماكين، الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة، التوقف عن تلقي علاج سرطان الدماغ، بحسب ما أعلنت عائلته الجمعة.

ويشكل الإعلان بداية خسارة ماكين معركة قاسية مع السرطان، ولمسيرة حافلة لخريج الأكاديمية البحرية الذي انتقل من سجن في فييتنام إلى أعتاب البيت الأبيض.



وأعلنت عائلة السناتور البالغ من العمر 81 عاما في بيان أن "تطور المرض وتقدم السن واقع يفرض نفسه".



وقضى أكثر من ثلاثين عاما عضوا في مجلس الشيوخ، وشارك بقوة في نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية للأمة.



وأمضى ماكين الطيار في البحرية الأميركية سنوات أسير حرب في فيتنام بعدما أسقطت طائرته في أجواء هانوي خلال مهمة قصف.

وخسر الانتخابات الرئاسية في 2008 التي خاضها في مواجهة باراك أوباما.



لكنه غائب منذ شهور عن مجلس الشيوخ ويلازم منزله في أريزونا للعلاج من السرطان.



وماكين، السناتور الجمهوري المخضرم، من منتقدي الرئيس دونالد ترامب وسياساته.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه "حزين جدا لسماع التطورات التي أعلنتها صباحا عائلة صديقنا العزيز".



كذلك أعلن عضو الكونغرس الديموقراطي جو كينيدي الثالث، سليل العائلة السياسية الشهيرة، أن "السناتور ماكين محارب بكل ما للكلمة من معنى".





