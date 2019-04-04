السيول تهدد حقلا نفطيا عملاقا في البصرة

أفاد مراسل الحرة في جنوب العراق الخميس بأن مياه السيول القادمة من إيران باتت تحاصر حقل مجنون، أحد أكبر حقول النفط في البلاد.

وتسبب ارتفاع مناسيب المياه في غرق أحد الجسور الحديدية القريبة من الحقل، فيما تواصل الفرق الهندسية بناء سدود ترابية لمنع تسرب المياه إلى داخل حقل مجنون شرق البصرة.

وقدر حجم الخسائر المتوقعة في حالة وصول مياه السيول إلى داخل حقل مجنون النفطي بنحو ثمانية مليارات دولار نتيجة تلف منشآت الحقل.

كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي غرق حقل مجنون بمياه السيول إلى حصول تلوث بيئي قد يطال مناطق زراعية وقرى سكنية قريبة من الحقل النفطي.

وقدمت الحكومة المحلية في البصرة طلبا لوزارة الموارد المائية لتحويل المياه إلى مناطق فارغة جديدة بعد أن امتلأت الأهوار والمناطق القريبة منها بشكل كامل بمياه السيول الإيرانية.

وشهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية تساقط كميات كبيرة من الأمطار، مما تسبب في حصول سيول جرفت الكثير من القرى والأراضي الزراعية وهددت بحصول فيضانات في مدن رئيسية.

وما زاد من تأثير ذلك قدوم كميات ضخمة من المياه من إيران أدت إلى تعرض محافظات عراقية محاذية للحدود بين البلدين لموجة غير مسبوقة من مياه السيول.

وأعلنت السلطات في إيران أن 62 شخصا قتلوا نتيجة الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من ايران خلال الأسبوعين الماضيين.

واجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ آذار/مارس، واستمرت في غرب البلاد وجنوبها الغربي في الأول من نيسان/أبريل عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.