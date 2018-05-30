تونس.. الشاهد يرفض الاستقالة ويهاجم حافظ السبسي

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رفضه الاستقالة من منصبه، وقال في خطاب توجه به إلى التونسيين مساء الثلاثاء إنه "لن يهرب من تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في ظل الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد".

وجاء خطاب الشاهد ردا على القوى السياسية التي طالبت بإقالته خلال اجتماع الموقعين على ما يعرف باتفاق قرطاج بداية الأسبوع.

واتهم الشاهد نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي بتدمير حزب نداء تونس الحاكم الذي ينتمي اليه الشاهد وبالوقوف وراء حملة المطالبة بإقالته، وقال الشاهد "إن الأزمة التي تسبب فيها حافظ قائد السبسي في الحزب الحاكم تسربت إلى مؤسسات الدولة وأصبحت خطرا على وجودها".

وأضاف الشاهد أن الحرب على حكومته انطلقت منذ إعلان الحكومة الحرب ضد الفساد، وقال "إن البعض يتوهم أنه بإسقاط الحكومة سيعود الفاسدون إلى تدمير البلاد".

واعتبر الشاهد أن البلاد تمر بأزمة سياسية خانقة وأن دعوات الإطاحة بالحكومة شوّشت على مفاوضات تونس مع المؤسسات المالية العالمية التي بدأت ثقتها في تونس تهتز.