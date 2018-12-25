اعتقله صدام ورشح لخلافة خامنئي.. وفاة الشاهرودي

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

توفي محمود هاشمي الشاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، وأحد المرشحين المحتملين لخلافة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، عن عمر 70 عاما، الأربعاء، بعد دخوله في حالة غيبوبة.

وكان الشاهرودي قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لتلقي العلاج وتعرض لانتقاد على الشبكات الاجتماعية لحصوله على خدمة علاجية خاصة بينما يمنع منها بقية الشعب الإيراني.

الشاهرودي الذي يعد أحد رموز الثورة الإسلامية، ولد في عام 1948 بمدينة النجف العراقية، حيث أكمل تعليمه الديني في الحوزة العلمية، وتنتمي عائلته في الأصل إلى قرية سيدان بمحافظة خراسان الإيرانية.

في عام 1974 اعتقلت السلطات العراقية الشاهرودي خلال حملة أطلقتها حكومة بغداد على الحوزة العلمية بالنجف، ضمن مجموعة من الأستاذة والطلاب الإيرانيين.

لم تمر أشهر حتى تم إطلاق سراح الشاهرودي الذي ظل في العراق إلى أن اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حين توجه الشاهرودي إلى طهران وساهم في تأسيس الجمهورية الإسلامية، وتولى منصب المسؤول عن العلاقات بين القوات الثورية خارج إيران وبين قائد الثورة آية الله الخميني.

مجلس الثورة بالعراق

وفي 1982، أسس الشاهرودي بمساعدة الخميني، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو عبارة عن حزب سياسي عراقي استهدف معارضة نظام صدام حسين، وقد تغير اسم هذا الحزب عقب التدخل الأميركي في 2003 ليصبح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

تم تعيين الشاهرودي رئيسا للسلطة القضائية في إيران عام 1999، ثم عين في مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على عمل مجلس الشورى الإسلامي، إذ لا يخرج قانون من الشورى إلا بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ورغم اعتبار الشاهرودي سياسيا إصلاحيا، فقد اتخذ بعض الإجراءات المتشددة أثناء رئاسته السلطة القضائية، مثل منع مطبوعات التيار الإصلاحي في عام 2000، والمحاكمة الجماعية للمعتقلين إثر احتجاجات الحركة الخضراء في عام 2009.

وعقب وفاة هاشمي رفسنجاني في عام 2017، تم تعيين الشاهرودي بدلا منه رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، وفي السنوات الأخيرة كان الشاهرودي أحد أهم الأسماء لمرشحة لخلافة مرشد الثورة الحالي علي خامنئي، إلا أن المرض حال بينه وبين المنصب الأهم.