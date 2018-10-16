الشرطة الألمانية تكشف هوية محتجز الرهائن في كولونيا

أعلنت شرطة مدينة كولونيا الألمانية الثلاثاء أن الشخص الذي احتجز رهينة الاثنين في المدينة ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه، سوري الجنسية في الـ55 من العمر ويعاني من مشاكل نفسية.

وقال مدير الشرطة القضائية في كولونيا كلاوس ستيفان بيكر في مؤتمر صحافي إن الرجل الذي زال الخطر عنه بعد أن كان أصيب الاثنين بـ"رصاصات عدة" أطلقها عناصر الشرطة، كان وصل إلى ألمانيا في آذار/مارس 2015 وحصل على "حق اللجوء الموقت حتى حزيران/يونيو 2021".

وتابع مدير الشرطة أن العناصر الأولى للتحقيق كشفت أن هذا الوالد لشاب موجود أيضا في ألمانيا لم يكن مؤهلا للعمل لمعاناته من مشاكل نفسية.

وأضاف أنه يملك "عناصر" تؤكد معاناته من اضطرابات نفسية تستدعي "التدقيق فيها أكثر".

وأوضح أن التفتيش الذي جرى في منزله لم يتح قيام أي رابط بينه وبين تنظيم داعش، إلا أن النيابة العامة الخاصة بمكافحة الإرهاب أعلنت عزمها تسلم التحقيق.

وكان شهود في مكان الحادث أفادوا بأنه أعلن مبايعة التنظيم المتشدد خلال الحادثة.

واقتحم هذا السوري مطعم ماكدونالدز في محطة كولونيا حاملا وعاء فيه بنزينا ومسدسا وهميا وقوارير غاز صغيرة ألصق عليها رصاصات.

وقالت الشرطة إن القارورات لو انفجرت لكانت تسببت بأضرار كبيرة.

وقام السوري بسكب البنزين على الأرض وإشعاله ما تسبب بإصابة مراهقة في الـ14 من العمر بجروح بليغة وتشغيل جرس الإنذار ما جعل الشرطة وسيارات الإطفاء تصل بسرعة إلى المكان.

وعندها انسحب إلى صيدلية قريبة حيث أخذ موظفة رهينة أصيبت بجروح طفيفة قبل أن تهاجمه الشرطة وتطلق النار عليه وتعتقله.

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة في كولونيا ناتالي نون إن سجل السوري يحتوي على 13 جنحة من سرقات إلى اقتناء مخدرات إلى الإخلال بالأمن العام.

وكانت زوجته الموجودة في سورية تقدمت بطلبين للتمكن من الالتحاق به لكنهما رفضا.