الشرطة الإثيوبية: مدير مشروع سد النهضة انتحر

قالت الشرطة الإثيوبية الجمعة إن مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكيلي الذي كان عثر على جثته قبل نحو شهر ونصف، توفي منتحرا.

وأوضح رئيس مفوضية الشرطة الفدرالية الإثيوبية زينو جمال للصحافيين أن "المحققين كشفوا أنه استخدم سلاحه الشخصي وقتل نفسه".

وكان عشرات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة أديس أبابا بعد العثور على جثة بيكيلي في 26 تموز/يوليو مطالبين بالقصاص لما اعتبروه جريمة قتل.

وكان بيكيلي يعد واجهة مشروع السد الذي سيولد عند تدشينه ستة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ليكون أكبر سد كهرومائي في أفريقيا.

والسد موضع انتقادات شديدة من مصر التي عبرت عن خشيتها من أن يؤثر على مستوى تدفق مياه النيل إلى أراضيها الواقعة في مستوى أدنى منه. وتعتمد مصر في احتياجاتها المائية بنسبة 90 بالمئة على مياه النيل.