الشرطة البريطانية تحقق في هجمات على مساجد

أعلنت شرطة مدينة برمنغهام البريطانية الخميس تعرض أربعة مساجد لهجمات الليلة الماضية، مشيرة إلى أن رجلا يحمل مطرقة من الحجم الكبير شوهد وهو يكسر نوافذ مكاني عبادة في المدينة الواقعة وسط المملكة المتحدة.

وذكرت شرطة وست ميدلاند في بيان أن عناصر في وحدة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت مساجد في أربع مناطق مختلفة في شمال المدينة.

وقال قائد الشرطة دايف تومبسون في بيان "في الوقت الحالي ليس لدينا دوافع لهجمات الأمس"، مضيفا "ما يمكنني قوله هو أن الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب تعملان جنبا إلى جنب للعثور على الشخص المسؤول" عن الهجمات.

وأوضحت الشرطة أن ضباطها تنبهوا في ساعات الخميس الأولى إلى وجود تقارير تتحدث عن رجل يكسر نوافذ في أحد المساجد بمطرقة من الحجم الكبير.

وبعد ورود تقارير عن هجوم مماثل في مسجد آخر في حي قريب، سيرت الشرطة دوريات عند دور عبادة فاكتشفت مزيدا من الأضرار في مسجدين آخرين.

وكان كبار مسؤولي الشرطة في بريطانيا قد أعلنوا الأسبوع الماضي تسيير "دوريات طمأنة" حول المساجد مباشرة بعد اعتداءي المسجدين في نيوزيلندا حيث قتل 50 شخصا وأصيب 50 آخرون خلال صلاة الجمعة.