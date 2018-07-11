الشرطة التركية تعتقل داعية إسلاميا و234 من أنصاره

اعتقلت الشرطة التركية داعية إسلاميا مثيرا للجدل، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق مئات الأشخاص المرتبطين به واتهمتهم بتأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز أطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري، وفقا لوكالة أنباء (الأناضول) الرسمية.

وذكرت الأناضول أن الحملة على عدنان أوكتار و234 شخصا آخرين أطلقتها وحدات جرائم مالية تابعة للشرطة الأربعاء في إسطنبول وأربع مدن أخرى.

وأفادت قناة (إن تي في) التلفزيونية بأن أوكتار اعتقل داخل فيلا بإسطنبول.

وفي شباط/ فبراير الماضي، فرضت الهيئة العليا للإعلام في تركيا غرامات على قناة تلفزيونية تابعة لأوكتار، وأوقفت بث برامج نقاشية تناولت قضايا نساء خضعن لعمليات تجميل، يشار إليهن بـ"القطط".

وكتب أوكتار - المعروف أيضا باسمه المستعار "هارون يحيى"- عدة كتب مناهضة للإلحاد والمادية والداروينية.