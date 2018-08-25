الشرطة التركية تفرق 'أمهات السبت' بالقوة

فرقت الشرطة التركية السبت تظاهرة أسبوعية تقيمها أمهات تركيات في اسطنبول للمطالبة بكشف مصير أبنائهن المفقودين منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، واعتقلت نحو خمسين مشاركا.

وأقامت الوالدات اللواتي يطلق عليهن تسمية "أمهات السبت" تجمعهن الأسبوعي الذي بدأ منذ عام 1995، للمطالبة بكشف مصير مفقودين تفيد تقارير بأنهم خطفوا على يد أجهزة تابعة للدولة في إحدى أكثر الحقب اضطرابا في تاريخ تركيا الحديث.



واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة التي يشارك فيها كذلك نشطاء مناصرون لقضيتهن.

وأفادت تقارير إعلامية تركية باعتقال 47 شخصا على الأقل كما أظهرت لقطات إمساك عناصر الشرطة بمتظاهرات وسوقهن إلى داخل حافلات صغيرة.



وأعلن محام تركي فيما بعد إطلاق سراح جميع الموقوفين بعد إدلائهم بإفاداتهم للشرطة.



ووصفت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا إيما سنكلير ويب التوقيفات بأنها "معاملة مخزية ووحشية لعائلات تطالب بالعدالة في جرائم ارتكبتها الدولة".



وجاء قمع الشرطة للتظاهرة بعد إعلان السلطات منع التحرك الذي تشهده المحافظة أسبوعيا.



وتطالب "أمهات السبت" بفتح كامل أرشيف الدولة لكشف مصير أبنائهن ومحاكمة المرتكبين وإبطال مرور الزمن على انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن.