الشرطة التركية تفرق تظاهرة ضد العنف بحق النساء

استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع الأحد لتفريق تظاهرة في اسطنبول بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف بحق النساء.

وبعد تحذيرات عديدة عمدت عناصر شرطة مكافحة الشغب إلى تفريق ألف شخص غالبيتهم من النساء بالغاز المسيل للدموع، تجمعوا في منطقة استقلال في اسطنبول.

وردد المتظاهرون "لن نسكت ولسنا خائفين ولن نرضخ" وحملوا يافطات كتب عليها "ضد العنف بحق النساء" و"ندافع عن الحياة" و"النساء قويات متحدات".

وبعد مواجهة سادها التوتر مع الشرطة دامت أكثر من ساعة ونصف ساعة، تفرق المتظاهرون.

ومنعت الشرطة تجمعا آخر في اسطنبول على الضفة الآسيوية للمدينة. ولا تجيز السلطات التجمعات إلا نادرا منذ التظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة في 2013.