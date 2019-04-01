الشرطة السودانية تفرق متظاهرين بالغاز

أطلقت قوات الأمن السودانية الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ضد الحكومة جرت في الخرطوم وأم درمان، بحسب ما أفاد شهود عيان، وذلك رغم حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير.

ويشهد السودان منذ أكثر من ثلاثة أشهر تظاهرات تطالب برحيل الحكومة التي يتّهمها المعارضون بسوء إدارة الملف الاقتصادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإلى نقص حاد في المحروقات والعملات الأجنبية.

والأحد، تجمّع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي آخر من المدينة هاتفين شعار الحركة الاحتجاجية "حرية سلام وعدالة"، بحسب ما أفاد شهود عيان أوضحوا أن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي الخرطوم تجمّع متظاهرون في حي بري، نقطة التجمّع المعتادة للحركة الاحتجاجية منذ انطلقت التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر احتجاجاً على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد ذكرت الشرطة أنّها "فرّقت تجمّعات" في الخرطوم ومناطق أخرى بالغاز المسيل للدموع.

وقال المتحدث باسمها اللواء هاشم عبد الرحيم لوكالة الأنباء السودانية إنه "تم اعتقال بعض الذين شاركوا في التظاهرات ورفع دعاوى بحقهم".

وأضاف أن "بعض المواطنين ورجال الشرطة أصيبوا بجروح" خلال تظاهرات الأحد.

وكانت التجمّعات احتجاجا على رفع سعر الخبز بدأت في مدينة عطبرة (شرق)، وسرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عام 1989.

ويرفض البشير الاستقالة. وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 شباط/فبراير حال الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلّص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.

ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمّعات "محظورة".

ودعا منظّمو الحركة الاحتجاجية السودانيين للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد في السادس من نيسان/أبريل والمشاركة في مسيرة في اتجاه مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وكان تجمّع المهنيين السودانيين قاد أولى التظاهرات قبل أن ينضم إليه عدد من الأحزاب المعارضة لتشكيل "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود حالياً الاحتجاجات.