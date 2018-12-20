الشرطة السودانية تطلق الغاز على متظاهرين

أطلقت الشرطة السودانية الخميس الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد غلاء رغيف الخبز في مدينة عطبره شمال العاصمة الخرطوم، بعد ساعات من فرض السلطات حظر تجوال فيها.

وقال شاهد عيان طالبا عدم ذكر اسمه "حاول حوالي 1500 متظاهر من الرجال والنساء الدخول إلى مدينة عطبره من ضاحية الخليوه وهم يهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام".

وأضاف "اعترضتهم شرطة مكافحة الشغب وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بينما يخوض المتظاهرون صدامات مع الشرطة في محاولتهم للدخول إلى المدينة".

وتشهد المدن السودانية منذ ثلاثة أسابيع شحا في الخبر ما أجبر المواطنين على الانتظار لساعات أمام المخابز.

وخرجت مظاهرة الأربعاء في عطبره التي تبعد 400 كيلومتر عن الخرطوم وأشعل خلالها المحتجون النار في مبنى "المؤتمر الوطني"، الحزب الحاكم في البلاد.

تظاهرات الخبز في السودان.. إعلان حالة الطوارئ في عطبرة

وتداول مستخدمو موقع تويتر صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها من مدن أخرى شهدت مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في السودان، بينها مدينة دنقلا الواقعة في شمال البلاد.

(ولا يتسنى لموقع "الحرة" التأكد من صحة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي)

وعلى أثر ذلك فرضت السلطات حظر تجوال من السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباحا.

ويستهلك السودان 2.5 مليون طن من القمح سنويا ينتج منها 40 في المئة وفق أرقام حكومية.

ويعاني البنك المركزي السوداني من نقص في العملات الأجنبية الأمر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه السوداني خلال 2018 أربع مرات، في حين زادت السلطات المحلية سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات.

ويبلغ سعر الدولار الرسمي 47.5 جنيها وفي السوق الموازية 60 جنيها.