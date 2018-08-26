Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا

جاكسونفيل لاندين

أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا الأحد مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار وقع خلال بطولة لألعاب إلكترونية استضافها مطعم في مدينة جاكسونفيل ونقلت بشكل مباشر على الانترنت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن الحادث أودى بحياة أربعة أشخاص فيما أصيب حوالي 10 آخرين بجروح.

وأعلن مكتب شريف المنطقة أن مشتبها فيه لقي مصرعه في المكان وأن من غير المعروف إن كان هناك آخر.

ووقع إطلاق النار في جاكسونفيل لاندين التي تقع على ضفاف نهر سانت جونز وتوصف بأنها منطقة تحتضن مجموعة متنوعة من المطاعم إلى جانب مركز تجاري.

وكتبت الشرطة في تغريدة على تويتر "سقوط عدد من القتلى في الموقع، ونقل كثير منهم" إلى المستشفى.

وخاطبت الشرطة الأشخاص المحاصرين في المنطقة "نعثر على كثير من الأشخاص مختبئين في مناطق مغلقة في لاندين. نطلب منكم أن تلتزموا الهدوء والبقاء في مكانكم".

وأضافت أن قوات التدخل السريع تقوم بعملية بحث منهجي داخل لاندين.

وغرد دريني جوكا الذي قال إنه كان في بطولة لعبة Madden football الإلكترونية في لاندين "لقد كنت محظوظا، الرصاصة أصابت إبهام يدي"، وأضاف "إنه أسوأ يوم في حياتي".

وأظهرت لقطات فيديو من محطات إخبارية محلية سيارات الإسعاف وعناصر الإطفاء والشرطة في الموقع، فيما أغلقت الطرق المحيطة بالمنطقة.

Back to top
XS
SM
MD
LG