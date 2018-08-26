قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا

أعلنت السلطات في ولاية فلوريدا الأحد مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار وقع خلال بطولة لألعاب إلكترونية استضافها مطعم في مدينة جاكسونفيل ونقلت بشكل مباشر على الانترنت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة أن الحادث أودى بحياة أربعة أشخاص فيما أصيب حوالي 10 آخرين بجروح.

وأعلن مكتب شريف المنطقة أن مشتبها فيه لقي مصرعه في المكان وأن من غير المعروف إن كان هناك آخر.

ووقع إطلاق النار في جاكسونفيل لاندين التي تقع على ضفاف نهر سانت جونز وتوصف بأنها منطقة تحتضن مجموعة متنوعة من المطاعم إلى جانب مركز تجاري.

وكتبت الشرطة في تغريدة على تويتر "سقوط عدد من القتلى في الموقع، ونقل كثير منهم" إلى المستشفى.

وخاطبت الشرطة الأشخاص المحاصرين في المنطقة "نعثر على كثير من الأشخاص مختبئين في مناطق مغلقة في لاندين. نطلب منكم أن تلتزموا الهدوء والبقاء في مكانكم".

وأضافت أن قوات التدخل السريع تقوم بعملية بحث منهجي داخل لاندين.

وغرد دريني جوكا الذي قال إنه كان في بطولة لعبة Madden football الإلكترونية في لاندين "لقد كنت محظوظا، الرصاصة أصابت إبهام يدي"، وأضاف "إنه أسوأ يوم في حياتي".

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) August 26, 2018

وأظهرت لقطات فيديو من محطات إخبارية محلية سيارات الإسعاف وعناصر الإطفاء والشرطة في الموقع، فيما أغلقت الطرق المحيطة بالمنطقة.