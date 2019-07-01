الشرطة تخلي مركزا لفيسبوك بسبب طرد مشبوه

أخلت الشرطة في مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا مركزا بريديا تابعا لشركة فيسبوك، يقع بالقرب من أحد مقراتها بعد الاشتباه في أن طردا وصل إلى المنشأة يحتوي على مادة غاز السارين السام.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك إنه تم إخلاء أربع بنايات، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تأكيد طبيعة المادة التي عثر عليها في الطرد الذي وصل المنشأة حوالي الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة إنه بفحص البريد الذي يصل المنشأة، كانت النتيجة "إيجابية" بالنسبة لغاز السارين، لكنها لم تستبعد أن تكون النتيجة خاطئة.

ويشتبه في أن شخصين أصيبا بالمادة التي عُثر عليها، ويخضعان الآن للفحوصات.

وقامت السلطات المحلية بوضع الموقع تحت الحجر الصحي وطوقت المكان، فيما يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في التحقيقات.

والسارين سائل لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ويمكن أن ينتشر في الجو مسببا أعراضا مثل صعوبة التنفس والتعرق والتقيؤ والإسهال والغيبوبة وربما الموت.