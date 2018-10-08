تركيا تعتقل 140 ناشطا كرديا

قالت متحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا الإثنين إن قوات الأمن اعتقلت نحو 140 عضوا من الحزب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأضافت المتحدثة باسم لجنة حقوق الإنسان عائشة أجار باشاران في بيان لها، أن تهم دعم تنظيم حزب العمال الكردستاني والإرهاب وجهت للمعتقلين الأكراد.

وجاءت الحملات الأمنية عقب مقتل ثمانية جنود أتراك بمدينة باطمان غرب تركيا، على يد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني التي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا.

وكان عضو بمجلس حزب الشعوب الديمقراطي يدعى إدريس إلهان قد أحيل إلى المحكمة بسبب منشور كتبه على فيسبوك ينتقد فيه الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

يذكر أن الشرطة التركية اعتقلت صلاح الدين دميرطاش، مؤسس حزب الشعوب وأحد أبرز شخصياته منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتهمة الارتباط بحزب العمال، ومنذ تلك اللحظة يتعرض أعضاء الحزب للتنكيل الأمني.