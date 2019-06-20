الشرطة تفشل تفجيرا انتحاريا في خانقين

أفشلت القوات الأمنية العراقية في قضاء خانقين (شمال مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى) محاولة انتحاري تفجير نفسه مستهدفا كازينو وسط القضاء.

وقال الناطق باسم قيادة الشرطة العقيد غالب عطيه إن الانتحاري رمى "رمانة يدوية" داخل الكازينو أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين، وتمكنت القوات الأمنية بعد ذلك من إطلاق النار عليه وإصابته بإصابات بليغة جدا ثم تفكيك الحزام الناسف.

وأضاف أن الأوضاع في خانقين تبدو طبيعية ومستقرة.

وتحدث شهود عيان في موقع الحادث عن رواية ثانية، مؤكدين أن الانتحاري لم يستطع تفجير حزامه الناسف ففجر رمانة كان يحملها ما أدى إلى مقتله في الحال.

وأعلن قائممقام خانقين محمد ملا حسن باجلان عبر القناة المحلية لخانقين (كردسات خانقين) وهي قناة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني فرض حظر للتجوال حتى يوم الجمعة.