'الشورى' الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد

سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان الأحد في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.

وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتا مقابل 121 فيما امتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر.

وكان البرلمان الإيراني قد بدء إجراءات مساءلة الوزير الأسبوع الماضي بسبب طريقة إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية.

ووقعت مجموعة مؤلفة من 33 عضوا في البرلمان على طلب استجواب يتهم الوزير كرباسيان بالعجز عن إدارة الاقتصاد أو وضع سياسات وتنفيذها.

وهذا العدد من الأعضاء كان كافيا لإجبار كرباسيان على المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة بشأن أدائه، وعلى ما يبدوا فإن إجابات الوزير لم تكن مرضية للبرلمان الذي قام بالتصويت على عزله وهو ذات الإجراء الذي اتخذه الأعضاء قبل فترة مع وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية السابق علي ربيعي بعد سؤاله عن إنجازاته.