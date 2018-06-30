الشوط الثاني.. فرنسا تتقدم على الأرجنتين

في مباراة مثيرة وسريعة تتقدم فرنسا على الأرجنتين بـ 4-2 في المواجهة الأولى للفريقين ضمن دور الـ16 بكأس العالم 2018 في روسيا.

سجل كليان مبابي الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و 68 من عمر المباراة.

بنيامين بافارد سجل الهدف الثاني لفرنسا من تسديدة قوية في الدقيقة 57.

فيما سجل غريزمان الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

دي ماريا كان قد سجل الهدف الأول للأرجنتين بتسديدة مباشرة في الدقيقة 40 فيما سجل بانيغا الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وانقذ القائم الأرجنتين من هدف محقق لفرنسا عندما اصطدمت الكرة بالعارضة من ضربة حرة نفذها غريزمان بعد ثماني دقائق من بدء المباراة.

والمباراة حاسمة لكلا الفريقين لمواصلة المشوار في المونديال.

وأشهر الحكم أربع بطاقات صفراء للأرجنتين ثلاث في الشوط الأول(روخو، تاجليافكو، وماسيكرانو) وواحدة في الشوط الثاني(بانيغا).