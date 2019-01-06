مصر.. إمام مسجد ينقذ كنيسة

لم يتوانى الشيخ سعد عسكر، إمام ومؤذن مسجد الحق المجاور كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين بمدينة نصر عن التكبير في المسجد لتحذير مرتادي الكنيسة من عبوة ناسفة تستهدف أرواحهم.

"بعد الانتهاء من صلاة العشاء، أخبرني بعض المصلين أن شخصا غريبا قطع الصلاة وخرج مسرعا وصعد إلى سطح بناية المسجد، حاملا حقيبة كبيرة وتركها أعلى السطح"، يحكي الشيخ سعد الواقعة لـ"موقع الحرة".

وأضاف "صعدت لاستطلاع الأمر والتحقق بنفسي فرأيت الحقائب بالقرب من السور الفاصل بين الكنيسة والمسجد، فقمت مسرعا بإخبار الأهالي والتكبير في المسجد للفت الانتباه وتوجهت لإبلاغ الشرطة".

والأجسام التي اكتشف أمرها إمام المسجد تبين أنها عبوات ناسفة كانت ستستخدم في عمل إرهابي ضد الكنيسة.

وتابع الشيخ سعد قائلا، "حضرت قوات الأمن على الفور، وعند فحص العبوات انفجرت إحداها في الرائد مصطفى عبيد من إدارة المفرقعات، لتسفر عن مقتله في الحال، وتم إبطال باقي المفرقعات".

​وكانت الشرطة قد استطاعت تفكيك ثلاثة قنابل من أصل أربعة، إلا أن الأخيرة انفجرت في الرائد مصطفى عبيد، لتسفر عن مقتله، وإصابة اثنين من أمناء الشرطة.

وأضاف الشيخ سعد لـ"موقع الحرة" "أدليت بشهادتي لقوات الأمن، التي وضعت حاجزا أمنيا أحاط بالمنطقة وبدأت في تمشيط المكان بحثا عن عبوات ناسفة أخرى".

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وتكريما له، استضافت كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين الشيخ سعد عسكر للاحتفاء به.​