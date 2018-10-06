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الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين كافاناه

القاضي بريت كافاناه

صادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين القاضي المحافظ بريت كافاناه في المحكمة العليا بنتيجة 50 صوتا مقابل 48.

وقد هنأ الرئيس دونالد ترامب مجلس الشيوخ على تأكيد اختيار كافاناه وقال في تغريدة على تويتر إنه سيوقع تفويض تعيين القاضي الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم.

وتنتهي بهذا التصويت أسابيع من السجالات والمواجهات السياسية الشرسة التي تخللتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان يافعا.

كافاناه الذي نفى هذه الاتهامات بشكل قاطع، قدم بفوزه انتصارا سياسيا مهما للرئيس ترامب.

قضاة المحكمة العليا في أميركا
قضاة المحكمة العليا في أميركا

وجاء التصويت على وقع مظاهرات مناهضة لتعيين القاضي كافاناه حيث اعتقلت الشرطة متظاهرين تجمعوا على بعد أمتار من مقر الكونغرس، بالرغم من الطوق الأمني الذي أغلق المنطقة المحيطة بالمبنى.

وتمكن نحو 150 شخصا من أصل نحو ألفي متظاهر معظمهم من النساء من اختراق العوائق التي تم وضعها خارج المبنى.


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