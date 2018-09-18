الشيوخ: جلسة علنية لكافناه ومتهمته بالتحرش

أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي الاثنين أن اللجنة ستعقد في 24 أيلول/سبتمبر الجاري جلسة علنية تستمع خلالها إلى مرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا القاضي بريت كافناه والمرأة التي تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها قبل حوالي 36 عاما.

كافناه يواجه اتهامات بالتحرش الجنسي

وقال غراسلي في بيان إن اللجنة حرصا منها على "الشفافية" ستستمع خلال جلسة علنية إلى القاضي المحافظ والأستاذة الجامعية كريستين بلاسي فورد التي تتهمه بالاعتداء جنسيا عليها في مطلع الثمانينيات حين كانا لا يزالان مراهقين.

وشدد غراسلي في بيانه على أن "أي شخص يتقدم (بادعاء)، مثلما فعلت الدكتورة فورد، يستحق أن يستمع إليه".

وهذه الخطوة تعني أن الجلسة التي كان مقررا أن تعقدها اللجنة الخميس المقبل للتصويت على تعيين كافناه قد تأجلت إلى ما بعد انتهائها من استجواب القاضي والأستاذة الجامعية.

