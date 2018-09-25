مجلس الشيوخ يصوت على تعيين كافناه الجمعة

أعلنت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستصوت الجمعة على تعيين بريت كافناه في المحكمة العليا.

وقال متحدث من اللجنة إنها ستصوت في جلسة خاصة صباح الجمعة على تعيين كافناه في المحكمة، وفي حال كانت الأصوات لصالحه سيتم التصويت على تعيينه في مجلس الشيوخ.

وكان كافناه قد أكد في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإثنين أنه "لم يرتكب يوما اعتداء جنسيا".

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وتزايدت الضغوط لتعليق تعيين كافناه في المحكمة العليا بانتظار أن يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في ماضيه، غداة اتهام امرأة ثانية له بارتكاب تجاوزات جنسية.

وتعود الاتهامات إلى الفترة التي كان فيها القاضي المحافظ طالبا في مرحلتي الثانوية والجامعة.

وباتت إجراءات تعيينه في المنصب الرفيع مدى الحياة مهددة بعد أن كانت تسير حسب الأصول.

والآن يترقب كافناه مواجهة حادة في مجلس الشيوخ عندما تدلي الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد بشهادتها ضده الخميس.

وفيما يبدو مستقبله وسمعته مهددين، صعد كافناه دفاعه قائلا "لم أرتكب اعتداء جنسيا لا في المرحلة الثانوية ولا في أي وقت، دائما ما عاملت النساء بكرامة واحترام".

وسعى لتصوير نفسه على أنه طالب يركز على دراسته والرياضة.

وقال إنه لفترة طويلة من شبابه لم يقم علاقات جنسية.