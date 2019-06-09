الصادق المهدي: أرفض العصيان المفتوح

حذر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من تداعيات "العصيان المدني المفتوح" الذي دعت له قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان.

العصيان انطلق الأحد احتجاجا على فض اعتصام "القيادة العامة"، وللضغط على المجلس العسكري الحاكم، لتسليم السلطة لمدنيين.

وأسفر فض الاعتصام في الثالث من هذا الشهر، عن مقتل أكثر من 100 شخص، حسب لجنة الأطباء المركزية.

وقد تبادل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الاتهامات بالمسؤولية عن الأحداث التي وقعت عقب فض الاعتصام.

وقال المهدي في تصريح خاص لـ"راديو سوا" إن العنف الناتج عن الإضراب "سيولد عنفا آخر.. الحرية والتغيير هي أيضا شريك في العنف".

موضحا أنه سيجتمع مع تحالف المعارضة لإقناعهم "برفع العصيان أو تحديد سقف زمني له"، وسط دعوات لاستئناف التفاوض بين الطرفين.

الكاتب والباحث السياسي السوداني فتحي الضو أعرب عن استغرابه من تصريحات المهدي وقال "للحرة" إن كلامه "غير موفق، ويدعو للأسف".

وشدد الضو على أن العصيان هو الوسيلة الناجعة للضغط على المجلس العسكري بعد تعثر الجهود السابقة، محذرا من أن أي تفاوض في الوقت الراهن يعتبر "خيانه للضحايا. لابد أولا من محاسبة من أجرموا في جريمة فض الاعتصام النكراء".

يشار إلى أن حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي هو جزء من تحالف الحرية والتغيير.

ويوم الأحد، كشفت لجنة الأطباء المركزية التابعة لقوى الحرية والتغيير عن ارتفاع عدد الضحايا منذ فض الاعتصام إلى 119 قتيلا، بينهم أربعة قتلوا الأحد.