استخدام تركيا للفسفور الأبيض في سوريا.. الصحة الدولية تراقب الوضع عن كثب

قالت منظمة الصحة الدولية إنها تحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من التقارير لتحليل ما يجري على الأرض، مشيرة أنها لم تتلق أدلة ملموسة لدعم الاتهامات ضد تركيا لاستعمالها الفسفور الأبيض في سوريا.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة الدولية كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة" إنهم يراقبون الوضع عن كثب ويحاولون الحصول على أكبر عدد ممكن من التقارير لإجراء تحليل وتقييم ما حصل".

وقال: "ما رأيناه حتى الآن من جميع التقارير بأنه لم تكن هناك زيادة في الحروق مقارنة بالأوقات الأخرى".

وكشفت إصابات المواطنين في شمال سوريا أن تركيا قد تكون استخدمت الفسفور الأبيض لطبيعة الحروق التي عاينها مختصون وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب عباس منصور الذي يعمل في مستشفى محلي هناك قوله إن "أنماط الحروق على المصابين السوريين تشير إلى استخدام الفسفور الأبيض".

ولأن له استخدامات مشروعة في ساحات القتال فإن الفسفور الأبيض ليس محظورا كسلاح كيماوي، بموجب المواثيق الدولية، إلا إذا استخدم ضد المدنيين، وهو يسبب حروقا خطيرة كثيرا ما تفضي إلى الوفاة، وفقا لوكالة رويترز.