آخر تطورات التحقيق في وفاة خبيرتي التجميل

قالت وزارة الصحة العراقية الخميس إن نتائج الفحوصات التي تجريها دائرة الطب العدلي بشأن وفاة خبيرة التجميل الطبيبة رفيف الياسري ستصدر خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الوفاة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف بدر لموقع "الحرة" أن الفحوصات التي تجريها دائرة الطب العدلي لم تكتمل لغاية الآن لأنها تمر بمراحل عدة".

وأضاف بدر أن "الفترة المقررة للانتهاء من الفحوصات تتراوح بين ثلاثة أسابيع و 30 يوما، ولغاية اليوم لم يمر شهر على وفاة رفيف الياسري"، ما يعني أنها ستصدر خلال أيام.

وكانت بغداد شهدت بعد وفاة الياسري بثمانية أيام فقط، وفاة خبيرة تجميل ثانية وهي رشا الحسن، ما أثار جملة من التساؤلات في الأوساط العراقية بشأن توقيت الحادثيتن.

وفيما يتعلق بالخبيرة رشا الحسن قال بدر إنها "وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من اختناق وحالتها حرجة، لكننا لم نتمكن من إنقاذها"، مشيرا إلى أن "نتائج الفحص النهائية ستعلن في وقت لاحق أيضا".

وتوفيت الياسري في 16 آب/أغسطس الماضي بعد "تناولها جرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها" بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية العراقية.

وقالت الداخلية في حينه إن هذه هي "المؤشرات الأولية" للوفاة، بانتظار نتائج التحليل النهائي والتشريح من دائرة الطب العدلي.

ويؤكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أن تأخر إعلان نتائج التحقيقات النهائية "كان بسبب إجراء فحص معدل السموم في جسم الياسري".

ويضيف المطلبي لموقع الحرة أن "هذا الإجراء لا يعني أن هناك شبهة جنائية في حادثة وفاة الياسري، لكنه إجراء احترازي فقط".

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أن الياسري "وصلت متوفاة إلى مستشفى الشيخ زايد في العاصمة بغداد" ونقل جثمانها "إلى دائرة الطب العدلي".