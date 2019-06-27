'الصحة' الفلسطينية: قتيل في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّها أطلقت النار في القدس الشرقية على فلسطيني إثر مهاجمته عناصرها بمفرقعات نارية ما أدّى لإصابته بجروح، في حين أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس بأنّ المصاب قضى متأثراً بجروحه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد إنّه خلال "عمليات أمنية"، لم يحدّد طبيعتها، نفّذتها الشرطة في بلدة العيسوية القريبة من القدس الشرقية أطلق الفلسطيني مفرقعات نارية باتجاه عناصر الأمن مباشرة "معرّضاً حياتهم للخطر" فردّ هؤلاء بإطلاق النار عليه ما أدّى لإصابته بجروح.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاته، مشيرة إلى أنّه يدعى محمد عبيد (20 عاماً).

وبحسب روزنفلد، فإنّ القوات الإسرائيلية غالباً ما تتعرّض لهجمات بواسطة أسهم نارية يتم تجميعها في حزم وإطلاقها من أنبوب، مؤكّداً أنّه إذا تمّ إطلاق هذه المفرقعات "من مسافة قريبة فهي تشكّل تهديداً للحياة".