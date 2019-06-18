كيف غطت الصحف المصرية خبر وفاة مرسي؟

بينما استحوذ خبر وفاة رئيس مصر الأسبق محمد مرسي على اهتمام عالمي وعربي، فإنه لم يلق نفس الاهتمام من جانب الصحف المحلية في مصر.

وكانت صحف رئيسية في مصر قد أوردت خبر وفاة رئيس مصر الأسبق في الصفحة الثالثة أو الرابعة على الهامش في نسخها الورقية.

صحيفة الأهرام العريقة شبه الرسمية، نشرت خبر وفاة مرسي على الهامش في إحدى الصفحات دون ذكر لقبه سواء كرئيس أسبق أو معزول، فيما لم يتعد الخبر فقرتين.