الصدر يدعو لوقف مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس جميع الساسة العراقيين إلى وقف جهود تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين الخدمات في جنوب البلاد.

وقال الصدر الذي فاز تكتله بالأغلبية في الانتخابات، في تغريدة على تويتر في أول تعليق علني له على الاحتجاجات "على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها، إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة"​.

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ويشهد جنوب العراق اضطرابات منذ الثامن من تموز/ يوليو الماضي احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات.

وقد طرح رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمة إجراءات عاجلة، لكنها لم تسهم في وقف الاحتجاجات التي تمددت إلى العاصمة بغداد، وأسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وعشرات الإصابات.