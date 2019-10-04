الصدر يدعو نواب "سائرون" لتعليق عضويتهم في البرلمان

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب كتلة سائرون التابعة له إلى تعليق عضويتهم في البرلمان وسط استمرار التظاهرات في البلاد.

وقال الصدر في بيان إن عودة النواب للبرلمان مربوط بصدور برنامج وزاري "يرضي الشعب والمرجعية الدينية".

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني طالب الحكومة بتغيير الطريقة التي تعالج بها مشكلات البلاد.

ويتظاهر العراقيون لليوم الرابع على التوالي في بغداد وفي عدة مدن أخرى ضد الفساد والبطالة.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين في بغداد.

وارتفعت حصيلة القتلى في جميع مدن العراق إلى ٤٤ شخصا حسب وكالة أسوشيتيد برس.