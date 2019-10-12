"الصعود السريع" وملفات ساخنة.. وثائقي محمد بن سلمان

استعرض فيلم وثائقي بثته "الحرة" الصعود السريع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودوره ومسؤوليته في ملفات ساخنة عدة، منها مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي والأزمة اليمنية والناشطات المعتقلات.

الوثائقي، وهو من إنتاج محطة "بي.بي.أس" الأميركية ويحمل عنوان "ولي عهد السعودية"، يستند إلى عشرات المقابلات مع المسؤولين السعوديين الرئيسيين والمعارضين والناشطين والمطلعين داخل مجتمع الاستخبارات والصحفيين.

ويرسم الفيلم الصورة التلفزيونية الأكثر شمولاً حتى الآن عن كيفية وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، وكيفية حكمه والأحداث المحيطة بمقتل خاشقجي.

وفي الوثائقي (الذي يمكن مشاهدته أدناه عبر موقع الحرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، يكشف الصحافي مارتن سميث، معد الفيلم، لأول مرة النقاب عن حوار دار خلال لقاء غير مصور جمعه مع ولي العهد السعودي في ميدان لسباق السيارات في شهر ديسمبر الماضي، وسأله فيه عن مسؤوليته عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول العام الماضي.

وقال محمد بن سلمان في رده على أسئلة الصحافي، إنه يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي لأنه وقع تحت إدارته.

وفي سياق الفيلم يرفض وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الحديث عن مكان وجود سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي، وهو أحد من وجهت إليهم أصابع الاتهام في جريمة قتل خاشقجي.

وقال إن النائب العام السعودي هو المعني بالحديث عن ذلك.

وواجه سميث الجبير بتصريح سابق أدلى به لقناة فوكس نيوز قال فيه إن قتلة خاشقجي لم يكونوا من الدائرة المقربة لولي العهد، قبل أن تقر السلطات السعودية لاحقا بخلاف ذلك.

ويتضمن الوثائقي أيضا مقابلة مع خاشقجي تعرض للمرة الأولى يتحدث فيها عن تحول موقفه من تأييد ولي العهد السعودي إلى انتقاده جراء تصاعد أعمال القمع التي رآها تحدث في ظل حكم بن سلمان.

ويتتبع الفيلم كيف نفذ محمد بن سلمان، بعد اختياره وريثا لعرش المملكة، إصلاحات اقتصادية واجتماعية لقيت إشادة عالمية واسعة. وكيف تحول بعد ذلك إلى توطيد سلطته من خلال حملة قمع يتحدث عنها أهالي الناشطين خلال الفيلم.

ويتناول الوثائقي أيضا دور القحطاني، المساعد المقرب من محمد بن سلمان، والمتهم بالإشراف على مقتل خاشقجي. وكيف أدار، قبل ذلك، حملة مراقبة رقمية ضخمة وأطلق قائمة سوداء على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع المواطنين العاديين على الإبلاغ عن أي شخص ينتقد ولي العهد.