الصلصة الحارة تنقذ أميركيا علق في الثلج

تمكن رجل أميركي من البقاء على قيد الحياة بعدما علقت سيارته في الثلج على مدى خمسة أيام، ولم يكن في حوزته سوى صلصة حارة.

وبقي جيرمي تايلور وكلبه داخل سيارته في منطقة "صن ريفر" بولاية "أوريغون" وسط الثلوج إلى أن وصل إليه فريق الإنقاذ الجمعة، حسب ما أعلن متحدث رسمي من مكتب شرطة مقاطعة ديشوتس.

وكتب تايلور بعد إنقاذه، على فيسبوك "شكرا للجميع، أنا في أمان الآن وكلبي كذلك، أشكر الجميع على المساعدة، لقد كنت محظوظا ولن أفعلها مجددا، سأتواصل مع الجميع قريبا".

وكشف تايلور في رده على تعليق صديق له أن ما أنقذ حياته "صلصة تاكو بيل الحارة".

وعثر عليه فريق الإنقاذ بصحة جيدة، ولكنه كان جائعا جدا إذ كان يتغذى على عبوات الصلصة الحارة التي كانت معه طوال الأيام الخمسة، ويتدفأ داخل مركبته بعد تشغيلها لفترات قصيرة حتى لا ينفد منها الوقود.