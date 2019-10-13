الصومال.. جرحى في قصف بالهاون في محيط مطار مقديشو

أصيب تسعة أشخاص، الأحد، جراء هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة الصومالية والأمم المتحدة.

وقال ضابط الشرطة يدعى محمد حسن لوكالة فرانس برس إنّ "دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار".

وفي الوقت الذي لم تقدم الشرطة تفاصيل عن الضحايا، أكد مصدر في الأمم المتحدة، طلب عدم ذكر اسمه، إصابة تسعة أشخاص لكن لا أحدا منهم في حال خطرة.

وأوضح المصدر أنّ الجرحى هم ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال (أميسوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة.

وأكّد الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان في بيان أن الهجوم أسفر عن إصابة أشخاص عديدين بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال: "لا مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة البشعة، والأمم المتحدة لا تزال مصممة على دعم الصومال في طريقها إلى السلام".

وتسبب الهجوم في هلع في القاعدة العسكرية وفقا لما نقله شهود في بعثة الاتحاد الافريقي لفرانس برس.

وتضم المنطقة الشديدة الحراسة حول مطار مقديشو مقار عدد من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب المتشددة المسلحة سبق أن نفّذت هجمات مماثلة في الماضي في محيط المطار.