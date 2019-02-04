الصومال.. مقتل رئيس عمليات موانئ "بي آند أو"

قتل مسلحان رئيس عمليات شركة موانئ بي آند أو المملوكة لحكومة دبي في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة بالصومال الاثنين، حسب ما ذكر مسؤول حكومي محلي.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن قتله.

ونقلت وكالة رويترز عن حاكم منطقة باري، يوسف محمد، قوله إن رجلين تنكرا في هيئة صيادين وأطلقا النار على بول أنتوني فورموسا لدى توجهه لميناء بوصاصو.

وأضاف محمد لوكالة رويترز أن فورموسا قتل "في سوق الأسماك عندما كان متجها إلى ميناء بوصاصو هذا الصباح. أصابه الرجلان المسلحان بمسدسين بعدة طلقات في الرأس".

ونُقل فورموسا سريعا إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بإصاباته، واحتجزت قوات الأمن المهاجمين.